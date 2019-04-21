Şehit Yener Kırıkcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kırıkcı'nın cenazesinin Çubuk ilçesindeki defin işlemleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle bir süre ertelendi.

Bir süre beklenilmesinin ardından Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Bu arada, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evdeki kalabalığın da dağıldığı görüldü.

Türkiye-Irak sınır hattında önceki gün terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada 4 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA