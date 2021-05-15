Şehit Yasin Özdamar için taziye mesajları yayımlandı

Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

PENÇE-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında "Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bazıları terör örgütleri arasında tercih yapadursunlar, Türkiye ayrım yapmaksızın teröristlere dünyayı dar etmeye devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, taziye mesajında, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman evladımız Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yayımladığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, taziye için yayımladığı mesajında, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle taziye mesajını iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajıyla taziye yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ