Şehit Yasin Çubuk şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi

2019 yılında Iğdır'da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, şehadetinin ikinci yıldönümünde mevlidi şerif programı düzenlenerek dualara yad edildi.

2019 yılında Iğdır'da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, şehadetinin ikinci yıldönümünde mevlidi şerif programı düzenlenerek dualara yad edildi.

Mevlidi şerif programında, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, AK Parti milletvekilleri, yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an'ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde devam eden programda şehit Çubuk'un ailesinin verdiği ikramlarla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı