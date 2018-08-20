Şehit Yakınlarının Hüzünlü Bayramı

Başkent'te şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Sabahın ilk saatlerinde şehitliği ziyaret eden aileler, şehit düşen oğulları, babaları ve eşlerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, kabirlerini temizleyip çiçek koydular.

2002 yılında İzmir Foça'da şehit olan Özkan Bingöl'ün babası Adil Bingöl, "Devletin, milletin bütünlüğü için şehit oldu, vatanı için şehit oldu. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. 16 yıldır bayramlarda, diğer günlerde ziyarete geliyoruz. Acı bugünkü gibi devam ediyor" diye konuştu.

Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016'da şehit olan Tolga Akdaş'ın annesi Telli Senem Akdaş, "Çok zor, çok ağır. Herkes çoluk çocuğu için bir şeyler yaparken, biz hiçbir şey yapamıyoruz, buradayız. Duasını ediyoruz. Eksikliği çok büyük, acısı çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Vatan, bayrak, millet için şehit oldu"

Baba Hacı Akdaş ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan, bayrak, millet için şehit oldu. Evladım, yıllardan beri askeriyeyi istedi gitti. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

"Hüzünlüyüz, aynı zamanda da gururluyuz"

Van'da hainlerin bombalı pususunda şehit olan Eyüp Öksüz'ün dayısı Mustafa Gürbüz, "Hüzünlüyüz, aynı zamanda da gururluyuz. Vatanımızı koruma yolunda şehit oldu. Bütün şehitlerimize dua ediyoruz. Terörü bitirme noktasında her zaman devletimizin arkasındayız" şeklinde konuştu. - ANKARA