Şehit Yakınlarının Anıları Kitaplaştırıldı

Gaziantep'te 1 Mayıs 2016 tarihinde DEAŞ terör örgütünün bomba yüklü araçla saldırısını önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in eşi Rabia Erin, 128 şehit yakınına ulaşarak onların anılarından oluşan bir kitap yazdı.

Gaziantep'te 1 Mayıs 2016'da DEAŞ'lı teröristlerin emniyet müdürlüğüne yönelik yapmak istedikleri bombalı araç saldırısını erken fark ederek büyük bir faciayı önleyen Şehit Polis Memuru Yusuf Erin'in eşi Rabia Erin, eşini ve diğer şehitleri unutturmamak adına ulaştığı 128 şehit ailesinin anılarından derlenen bir kitap yazdı.

Eşinin şehit olmasından kısa bir süre beraber umreye gittiklerini ifade eden Rabia Eren, eşinin umredeki duasının şehadet olduğunu söyledi. "Ayyıldızın gölgesindekiler, vatan sağolsun" isimli kitabı oluşturmasındaki amacının eşi ve eşi gibi vatan için şehit olanların isimlerini unutturmamak olduğunu vurgulayan 2 çocuk annesi Rabia Erin, şunları kaydetti:

"Eşiniz şehit olduktan sonra bunalıma giriyorsunuz, kötü oluyorsunuz. Her şey bitti gibi kötü duygular yaşıyorsunuz ama sonra düşünüyorsunuz gururlu, şerefli bir şehit eşisiniz. Şehit eşimden kalan güzel emanetlerim var. Eşimde dik durmamı isterdi. Eşimin ismini unutturmamak adına ve onun ismini her yerde görmek beni mutlu etmeye başladı. Bende bu çalışmada bulunmak istedim. 'Ayyıldızın Gölgesindekiler Vatan Sağolsun' kitabına ilk başladığımızda sosyal medya üzerinde çok güzel destekler yorumlar aldık. Şehit ailelerini biraz olsun memnun ettik, onları sevindirdik. Çok dualarını aldık bu kitap için. Kitabımızın gelirini ilk başta kitap için kitabın çıkarılmasında kullandık. Daha sonra kimsesiz çocuklar ve yetimler için kullandık. Bir kısmı ile az da olsa Afrin'deki askerlerimiz için taşınabilir şarj cihazı alıp yolladık. Bu konuda desteklerini esirgemeyen birçok kişi oldu. Allah razı olsun onlardan. Kitabımızın üçüncü baskısını çıkaracağız. Ücretsiz olarak tüm Türkiye'ye gönderilmek üzere çıkaracağız. Herkesin mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Bu vatan için neler feda edilmiş, nelerden vazgeçilmiş mutlaka okunmasını tavsiye ediyorum. Az da olsa şehit ailelerinin neler yaşadığını hissedeceksiniz. Yeri gelecek ağlayacak, yeri gelecek gülümseyeceksiniz, gururlanacaksınız. Eşim için kendi hikayemizi de yazdım. Eşim şehit olduğunda bir buçuk aylık hamileydim. Şuan bir oğlum bir de 14 aylık kızım var. Eşim şehit olmadan bir kızım olsun istemişti ve şuan çok şükür bir de kızım var. Eşimin ve diğer şehitlerimizin adını unutturmamak adına çalışmalarda bulunmak istiyorum. Batman'da da eşimin adının yaşatılmasını çok isterim." - BATMAN