Şehit yakınlarından sınır karakolundaki askerlere moral ziyareti

06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:39

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ile beraberindekiler, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır karakolunda görev yapan Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.



Batman'daki şehit yakınlarıyla beraber sınır karakolunda görev yapan Mehmetçikleri ziyaret ederek yanlarında olduklarını belirten BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, askerlere moral için sınırda olduklarını söyledi. Özcan, "Askerlerimiz görev yaptığı her yere merhamet ve şefkat götürüyor. Suriye'den ülkemize sığınmak isteyen vatandaşların imdadına önce askerlerimiz yetişiyor. Sınırda onları şefkat ve merhamet ile karşılaması ordumuzun diğer ülkelerin ordusundan daha farklı olduğunun göstergesi ve kanıtıdır. Ziyaretimizde Mehmetçiklerimizle bir süre sohbet ettik. Onlara dualarımızla görevlerinde başarılar diledik. Şehit yakınları olarak sınırda görev yapan askerlerimize moral vermek istedik. Bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı hepsine çok teşekkür ederiz. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA