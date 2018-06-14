Şehit Yakınlarından Mezarlık Ziyareti

Samsun, Kastamonu, Çankırı'da şehit yakınları, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Samsun Kıranköy Kabristanlığında bulunan Garnizon Şehitliği, şehit aileleri ve vatandaşlarca ziyaret edilerek dua edildi, Kur'an okundu.

Geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan, annesi Nazmiye, eşi Yasemin ve 4 yaşındaki kızı Miray Yahşi de kabristanlığı ziyaret etti.

Şehit babası Orhan Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasret ve özlem yaşadıklarını ancak aynı zamanda huzurlu olduğunu dile getirdi.

Şehitlerin ölmediğini dile getiren Yahşi, "Geçen Ramazan Bayramı'nın birinci günü görüştük, bayramlaştık. Göreve giderken helalleştik. İlk defa helallik istedi. Bayram sabahı şehit olmadan 25 dakika önce konuştuk. 15 kişi gittiler, 12 kişi geldiler. Bundan büyük acı olmaz, Allah'ım kimseye göstermesin. Allah belasını versin bunların." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesinden mutlu olduklarını vurgulayan Yahşi, "Bazı siyasetçilerimiz karşı çıkıyor ama uçları onlara dokunduğu için. Terör bitecek, bitti de zaten. Tek sevincimiz o. Bir oğlum iki kızım vardı, bugün istesinler ikisini de gönderirim. Önce kendim giderim, sonra ikisini de gönderirim. Bu bayrağı kimse indiremez." dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun babası Mehmet, annesi Ayşe Altunoğlu da oğullarının mezarına ziyarette bulundu.

Baba Altunoğlu, evlat acısının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, terörle mücadele edildiğini görmekten dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Bitlis'te 1993'te şehit olan Teğmen Cemal Tepeli'nin babası Yaşar Tepeli de sık sık oğlunun kabrini ziyaret ettiğini anlatarak, "Bayramlarda ve hemen hemen her hafta iki kez mezarını ziyaret ediyorum. Dua edip görevimi yerine getirip ayrılıyorum." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.



Şehitliğe gelen aileler, şehit yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.



Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, AA muhabirine, her bayram öncesi şehitliği ziyaret ettiklerini, şehit yakınlarıyla da sürekli birlikte olduklarını söyledi.



Dernek olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını dile getiren Satıoğlu "Bir tarafta bayram sevinci var ama şehit ailelerimiz bayrama buruk giriyor. Evlatlarının yerini doldurmak mümkün değil. Biz elimizden geldiği kadar ziyaretlerde bulunarak onların acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bayramda da ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Çankırı

Çankırı'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Gün boyu şehitliğe gelen aileler, çocuklarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, arife gününde şehitlerinin yanında olduklarını söyledi.

Kendi ailelerini ziyaret etmeden şehitleri ziyarete geldiklerine işaret eden Teke, "Şehitler hakkındaki ayet doğrultusunda biz de vatanın bütünlüğü uğruna şehadete koşan aslan parçalarının bayramını kutlamak, hayır dualarında bulunmak amacıyla şehitliğimize geldik." diye konuştu.

Şehit ailelerinin buruk bir bayram geçireceklerini vurgulayan Teke, şunları kaydetti:

"Şehitler ölmez, onlar bu vatan için kutsal değerdir. Aileleri buraya geldi, kimileri ağladı, kimileri dua etti, acılarını tazeledi. Şehit aileleri yarın bayram yapacak ama buruk bayram yapacak. Şehit yavruları ile bayramlaşacaklar, geçmişteki hatıralarını tazeleyecekler. Şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Bu güzel cennet vatanda yaşıyorsak onlar sayesindedir. Şehit aileleri dimdik ayakta, 'vatan sağ olsun' diyebiliyor."

Şehitlik ziyaretine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt da katıldı.