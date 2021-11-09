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Şehit babalarından İYİ Parti önünde siyah çelenkli basın açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp - Haberler | Güncel
Şehit babalarından İYİ Parti önünde siyah çelenkli basın açıklaması

ANKARA'da Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıp, basın açıklaması yaparak, şehit ağabeyine küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

BİNGÖL (DHA) - ANKARA'da Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, İyi Parti Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıp, basın açıklaması yaparak, şehit ağabeyine küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan şehit babası dernek başkan yardımcısı İsmail Kayadibi, "Lütfü Türkkan o küfrü sadece o şehit yakınına değil, tüm milletimize, tüm şehit yakınlarına etmiştir. Biz şehit babalarıyız. Yüreğimiz yaralı; ama biliyoruz ki; bütün milletimiz de en az bizim kadar şehit yakınıdır. Bu hakarete, bu zulme sessiz kalmayacağız. Şehit yakınının boynunu sıkan, namusuna dil uzatan, insanlıktan nasibini almamış, kendini adam sayarak gezen bu şahsı başta Cenabı Allah'a ve yüce Türk milletine şikayet ediyoruz. Lütfü denilen şahıs makam korkusundan sadece kendi genel başkanından özür dilemiştir. Bu hakareti edenlere lanet olsun. Bu hakareti sinesine çeken, cezalandırmayan genel başkanın zihniyetine de yazıklar olsun. Bizim şehit babaları olarak tüm şehit yakınları ve tüm milletimizden ricamız, bu namus fukarasının ve ona sahip çıkan zihniyetin cezalandırılana kadar sessiz kalmamasıdır" dedi.Ellerinde Türk bayrakları taşıyan şehit yakınları, basın açıklamasının ardından parti genel merkezinin karşısına siyah çelenk bıraktı.


Şehit babalarından İYİ Parti önünde siyah çelenkli basın açıklaması

Şehit babalarından İYİ Parti önünde siyah çelenkli basın açıklaması

Şehit babalarından İYİ Parti önünde siyah çelenkli basın açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp - Son Dakika Haberleri
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