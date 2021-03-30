Şehit yakınlarından Başkan Akın'a teşekkür
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Şehit yakınlarından Başkan Akın'a teşekkür

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Şehit yakınlarından Başkan Akın'a teşekkür

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ve şehit yakınları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a belediyede oluşturulan şehitlik köşesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ve şehit yakınları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a belediyede oluşturulan şehitlik köşesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ve şehit yakınlarını makamında misafir etti. Ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ve şehit yakınları, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasına kazandırılan şehit köşesi için Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti.

Şehit yakınlarının ziyaretinin kendisini ve ekibini fazlasıyla gururlandırdığını kaydeden Başkan Çetin Akın, "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlumuz Ahmet İlter ve şehit yakınlarını belediyemize ağırladık. Belediyemize kazandırdığımız, kahraman şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirdiğimiz şehit köşesi için teşekkür ziyaretine gelerek bizleri mutlu eden Ahmet İlter'e ve şehit yakınlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ise, "Belediye Başkanımız Çetin Akın ve ekibinin her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Turgutlu Belediyesi Binasında yapılan şehitlik köşesi şehit ailelerimizi çok duygulandırdı. Bu çalışması için başta Belediye Başkanımız Çetin Akın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Şehit yakınlarından Başkan Akın'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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