Şehit yakınlarından Bakan Soylu'ya destek
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Şehit yakınlarından Bakan Soylu'ya destek

14.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:13
Şehit yakınlarından Bakan Soylu'ya destek

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları, bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'lilere yönelik yaptığı konuşmanın isabetli olduğunu ifade ederek, durumun kendileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları, bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'lilere yönelik yaptığı konuşmanın isabetli olduğunu ifade ederek, durumun kendileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

Sason ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarında biri 9 diğeri de 11 yaşlarında olan 2 kız kardeşi şehit edilen Mutalip Çelik ve Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan uzman çavuş Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı konuşmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Şehit yakınları adına konuşan Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP'nin mecliste olması bizleri derinden üzüyor. Ayrıca PKK terör örgütünün en büyük destekçisi, en büyük savunucusu, en büyük yardımcısı HDP'dir. Devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan bu örgütün, taşeronluğunu ve avukatlığını yaparak, her fırsatta onlara destek gösteren bir partinin gazi mecliste olması gerçekten vahimdir. Saygıya müşerref İçişleri Bakanımızın tarihi konuşmasını destekliyor ve her zaman İçişleri Bakanımızın yanında olduğumuz gibi bundan sonra da olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İçişleri Bakanımızın dik duruşu bir nebze de olsa içimizi ferahlatmıştır. Onların gözlerine bakarak hain olduklarını haykırması şehit yakınlarının en büyük beklentisiydi. Devletin bütçesiyle geçinerek devleti sırtından hançerlemek elbette onların yanına kar kalmayacaktı. Allah İçişleri Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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