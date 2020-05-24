Şehit yakınlarına bayram sürprizi
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Şehit yakınlarına bayram sürprizi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları ve çocukları unutulmadı.

Şehit yakınlarına bayram sürprizi
24.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:05

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları ve çocukları unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl genelinde başlatılan dört günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününün bayrama denk gelmesinden dolayı, Ünye'de şehit aileleri ve çocuklarına ziyaret gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin aileleri hediye ve çiçeklerle ziyaret etmesi şehit yakınları tarafından taktirle karşılanırken, şehit çocukları ise verilen oyuncak hediyelerden mutlu oldu.

Korona virüs dolayısıyla şehit aileleri ve diğer vatandaşlar yakınlarıyla bayramlaşmaya buruk girerken, uzaktaki aileleriyle ise cep telefonu yoluyla görüntülü görüşerek bayram tebriği gerçekleştiriyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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