Şehit Yakınları Yeni Kanundan Memnun

Türk Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, şehit yakınlarını askerlikten muaf tutan yeni KHK'yı doğru bulduklarını ve vazife şehitlerinin de aynı şekilde değerlendirilmelerinin gerektiğini söyledi.



Yayımlanan KHK ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Harp Malulü Gazi ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, "Çıkarılan kanunu doğru buluyoruz. Geç bile kalınmış. Şehit düşen eve zaten bir acı düşmüş. 2. acının düşmemesi için mantıklı bir karar alınmış. Bir eksiklik var. Vazife şehitlerimizin de aynı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Olması gereken bir durum. Bizler bu konuda konuya hakim olan taraftayız. Şehit ve gazilerle ilgili yapılan çalışmalarda bizimde görüşlerimiz alınmalı. Vazife şehitlerimizin de çocukları bu kanundan yararlanmalı diye düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR