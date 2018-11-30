Şehit Yakınları ve Gazilerin Araçlarını Kışa Ücretsiz Hazırlıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oto tamirciliği yapan 36 yaşındaki Serdar Cinmantarcı, şehit yakınları ve gazilerin araçlarına ücretsiz kış bakım hizmeti sunuyor.

İlçeye bağlı Koramanlar köyünde yaşayan evli ve iki çocuk babası Cinmantarcı, vatanın korunması ve milletin bütünlüğü için şehit düşen ve gazi olanlara vefa borcunu yerine getirmek için şehit yakınları ve gazilerin araçlarının kış bakımını ücretsiz verme kararı aldı.

İş yerine gelen şehit yakınları ve gazilerin araçlarının fren ve debriyaj balataları ile lastik diş derinliklerinin ve havalarının kontrolü, antifriz değişimi ve lastik balans ayarı gibi kış bakım hizmetlerinden ücret almayan Cinmantarcı, gösterdiği vefayla şehit yakınları ve gazileri onurlandırıyor.

"Bu işi gönülden yapıyorum"

Serdar Cinmantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şehit yakınları ve gaziler için ne yapabilirim" düşüncesiyle yola çıktığını, onlara faydalı olmak istediğini söyledi.

Araçlara kış bakımı yaptırma zamanının geldiğine işaret eden Cinmantarcı, şehit yakınları ve gazilere bu hizmeti ücretsiz vermeye karar verdiğini kaydetti.

Cinmantarcı, bu şekilde, vatanın korunması ve milletin bütünlüğü için mücadele edenlere vefa borcunu ödemek istediğini dile getirerek, "Elimden geldiğince araçların lastiklerini ücretsiz değiştirip, balanslarını kontrol ederek şehit yakınlarına ve gazilere katkım olsun istedim. Şehitlerimiz bizim için çok değerli, onlar bizim için canlarını verdi, gaziler bizim için mücadele etti. Onlara faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.

Sunduğu hizmeti gönülden yaptığını vurgulayan Cinmantarcı, şehit yakınlarına ve gazilere ne kadar değer verilse yetersiz kalacağını belirtti.

Cinmantarcı, şöyle devam etti:

"Bu işin maddiyatla bir ilgisi yok, gönülden gelen bir şey. Bana teşekkürlerini sunuyorlar, gururlandıklarını belirtiyorlar. Bu da bana yetiyor. Para vermek isteyenler oluyor ama kendilerinden para talebim olmadığını, bunu gönülden yaptığımı söylüyorum. Onlar gönlü bol insanlar, illaki para vermek istiyorlar ama almıyorum. Tek isteğim bu gibi hizmetlerin çoğalması."

"Şehit ve gazilerin unutulmaması bizi mutlu ediyor"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1991'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Hasan Yağlı'nın yeğeni Ramazan Yağlıses, amcasının vatanı korurken şehit düştüğünü belirterek, şehit yakını olmaktan her zaman onur duyduğunu söyledi.

Serdar Cinmantarcı'nın sosyal medyada paylaşımını gördüğünde gururlandığını dile getiren Yağlıses, şehitlere ve gazilere değer verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığına işaret eden Yağlıses, "Serdar abi, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz hizmet edeceğini söylediği zaman Rabbim onun bereketini artırır. Her şey para değil. Şehit yakınlarına ve gazilere 'ücretsiz hizmet' denildiği zaman şaşırdım, böyle insanların varlığı gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kars'ta 1993'te şehit olan Cengiz Hamarat'ın babası Yaşar Hamarat da şehitlerin ve gazilerin unutulmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, şehit ailelerine yakınlık gösteren Cinmantarcı'ya teşekkür etti.