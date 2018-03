18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü münasebetiyle Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi organizasyonunda Belediye Spor Kompleksinde şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Yemek sonunda İlçe Müftüsü Hüseyin Can'ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Gazi Abdullah Erarslan, "İnsanların hayatlarında kırılma noktaları vardır. Peygamber Efendimizin dönemindeki savaşlardan sonra Çanakkale Savaşı yaşadık. Çanakkale'de bir varoluş yok oluş savaşı yaşadık. Eğer orada mağlup olsaydık orada bayrağımızı gönderden inseydi ne mal kalırdı ne can kalırdı. Son bir kırılma noktasını da 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da 40 yıllık bir birikimin belki de daha fazla, neticesinde bu millete diz çöktürmek istediler ama bu millet buna hayır dedi. Şimdi de Türk askeri Afrin'e girdi. Bundan sonrası devamı da gelecek inşallah. Şu anda silkinen Türkiye artık her şeye rağmen kafa tutuyor. Şimdi Allah'ın izniyle önümüz bir hayli açılmıştır bundan sonra ve daha güzel neticeler alacağız. Bu vesileyle şehitler günümüzün mübarek olmasını diliyorum" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da, "Bu vatanın her karış toprağını bu milletin huzur ve güvenliği için savunan tarihten bugüne kadar tüm ecdadımızın bütün şehitlerimizin hep birlikte bugün olduğu gibi her zaman olduğu gibi kendilerine teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz. Rabb'im bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehit olamayan ama şehit olmak için o müdafaa hattına giden bütün kardeşlerimize de Rabb'im hayırlı sağlıklı ömür versin. Şimdi Afrin'de devletimizin milletimizin güvenliği ve huzuru için bütün ümmeti Muhammed'in güvenliği huzuru ve birlikteliği için mücadele eden savaşan bütün askerlerimizi bütün güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im onlara da kaza bela göstermesin, onlara da bizlere de Rabb'im zaferler nasip eylesin" diye konuştu.

Yemeğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve askeri yetkililer katıldı. - ORDU