Şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'

AYDIN'da yaşayan 2 şehit yakını ve 2 gaziye, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Aydın Valiliği, kentteki 2 şehit yakını ve 2 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' için tören düzenledi. Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Aksoy, Türk Milleti tarihinin destanlarla ve zaferlerle dolu olduğunu ifade ederek, "Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonucu kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Aksoy, Şehit Piyade Çavuş Mutlu Uçar'ın devlet övünç madalyasını kardeşi Ferah Atun'a, Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın madalyasını ise babası Gürhan Dolunay'a takdim etti. Vazife Malulü Polis Memuru Serdar Mutluer ve Gazi Bakım Astsubay Kıdemli Üstçavuş Kadir Kökalp ise madalyalarını yine Vali Aksoy'un elinden aldı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı