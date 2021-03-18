Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
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Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

18.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:46
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Yozgat'ta 3 şehit yakını ve 2 gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Yozgat'ta 3 şehit yakını ve 2 gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı konuşmada; "Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizin anne ve babalarının ellerinden öpüyorum. Bu memleket zor günlerden geçti, geçiyor olabilir. Hep söylüyoruz, iman dolu göğsümüz var, iman dolu evlatlarımız var. Şehitlerimizin anne ve babalarımızın hayırlı evlat yetiştirdikleri için ellerinden öpüyorum. Bu vatan için şehadet şerbeti içen şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Allah sizlerden onlardan yüzbinlerce kez razı olsun. Allah bizleri, onlara ve sizlere mahcup etmesin. Bu vatan için çarpışıp mücadele edip gazilik onurunu yaşayan kıymetli gazilerimize saygılarımı sunuyorum." diye konuştu. - YOZGAT

Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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