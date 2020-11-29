Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki
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Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki

29.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:13
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Şehit Aileleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bir televizyon programında TSK'ya yönelik 'Satılıktır' sözleri nedeniyle CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'a...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Şehit Aileleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bir televizyon programında TSK'ya yönelik 'Satılıktır' sözleri nedeniyle CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz, CHP'li vekil Başarır'ın TSK'ya yönelik sözlerini, düzenledikleri ortak basın açıklaması ile kınadı. Sözen ve Gündüz, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında yüce milletimizin göz bebeği konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik sarf ettiği 'TSK satılıktır' sözleri en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Bu sözler yüce milletimizin değerlerine yapılmış küfürdür. Yıllardır bu topraklarda bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük teminatı olan, bağrından on binlerce şehit ve gazi veren, peygamber ocağımızın mensuplarına dil uzatanlar, aklını, beynini, onur, gurur ve şerefini satılığa çıkaran gafillerdir. Yıllardır Doğu ve Güneydoğuda teröre ve teröristlere karşı destanlar yazan, Kuzey Irak'ta, Afrin'de, Barış Pınarı Harekatında, Zeytin Dalı Harekatında, barış gücü olarak Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Azerbaycan'da, Libya'da ve dünyanın daha birçok yerinde destanlar yazan ordumuza dil uzatanlar vatan hainliklerini tescil etmişlerdir. Ordumuza dil uzatanlar, kin kusanlar, ordumuzun terör örgütlerine vurduğu darbeden rahatsızlıklarını ifade etmişlerdir. Bu gafiller Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkımızın bağrından çıkmış, milletimizin kendisinin olduğundan bihaberdirler. CHP'li vekiller ve yöneticiler her fırsatta milletimizin kendisine ve milletimizin değerlerine küfür etmeyi kendilerine adet haline getirmişlerdir. 15 Temmuz şehit ve gazilerine dil uzatan CHP, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza dil uzatan CHP, öğretmenlerimize dil uzatan CHP, küstahlıklarına bir yenisini ekleyerek gözbebeğimiz ordumuza dil uzatmıştır. CHP'ye göre kendilerinden olmayan herkes haindir, satılıktır. CHP bu söylemlerinden bir an önce vazgeçmelidir. Çünkü bu söylemler devlet, millet, vatan ve bayrak düşmanlarının söylemleridir. CHP bu söylemleri ile ülke düşmanlarının, terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır. Ordumuza dil uzatan bu şarlatan sözde vekil hakkında savcılarımız derhal soruşturma yapmalıdır. CHP'nin zerre kadar ordumuza, milletimize saygısı varsa derhal bu şarlatanı partiden uzaklaştırmalıdır" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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