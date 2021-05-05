Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Erdoğdu'ya tepki
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Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Erdoğdu'ya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları nedeni ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları nedeni ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Sözen ve Gündüz, "CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, halk tarafında seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yol arkadaşlarını açıktan tehdit etmiştir. Kısa bir süre önce darbe imalarıyla bir bildiri yayınlayan 104 amiral için CHP'li Aykut Erdoğdu, 'Hepsinden Allah razı olsun', demiş 'İktidarı TRT'de canlı yargılayacağız' tehdidi savurmuştu. Aynı kirli zihniyet yine iş başında. CHP'nin içinde bulunan bu darbe heveslilerinin kullandığı dil ve söylemler FETÖ ve PKK terör örgütünün daha önceleri kullanmış olduğu dilin aynısıdır. Yakın tarihte yargılanacaksın, diye parmak sallayan FETÖ'cüler, 'Ben başbakan olacağım' diye höykürenler, 'Seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız' tehdidi savuran HDP ve PKK'lıların dilini bugün tetikçi Aykut Erdoğdu kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit ederek, Yassıada'yı, darağacını işaret eden Aykut Erdoğdu, 27 Mayıs darbecilerinin, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren kan yutucuların, 15 Temmuz FETÖ suikastçıların, 40 yıldır ülkeyi kana bulayan bebek katili PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP'nin darbe naralarını ve nefret dilini kullanmıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan milletiyle beraber senin gibi niceleri bertaraf etmiş tarihin çöp kutusuna atmıştır. Ne sana ne de senin hizmet ettiğin baron çetelerine asla prim vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim yanındayız. Türkiye sahipsiz değildir. milli irade sahipsiz değildir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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