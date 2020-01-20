20.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:02

Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Bayer Otel'in kendi restoranında düzenlediği yemek programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Bayer Otel Genel Müdürü Ramazan Temür, burada yaptığı konuşmada, vatanın birliği ve bütünlüğü için canını hiçe sayarak şehit olanların yakınlarını ve gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üçkan ise yaptığı konuşmada otelin düzenlediği programın kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Bu toprak üzerinde yaşayan herkesin bu vatanın kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Üçkan, "Bizim yapmamız gereken bu cennet vatan için yeri geldiğinde canımızı yer geldiğinde de kolumuzu, bacağımızı vermektir. Bir başka görevimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamak ve unutturmamak. Hiçbir şehit ailesinin ya da gazinin bir ihtiyacı yok. Bizim tek ihtiyacımız unutulmamak." diye konuştu.

Kaynak: AA