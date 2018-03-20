Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna Yemek

Güroymak ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda verilen yemek programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, şehit aileleri ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman yanlarında yer aldıklarını söyledi.

Alibeyoğlu, "Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda, şehit aileleri ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Kapımızın sizlere her daim açık olduğunu yeniden hatırlatıyorum." dedi.

Gaziler ile şehit aileleri de onurlarına verilen yemekten dolayı Alibeyoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Alibeyoğlu'nun eşi Nagihan Alibeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ceylan Fındıkçı, Emniyet Müdürü Erbil Başar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.