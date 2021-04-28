Şehit yakınları ve gaziler HDP'ye ateş püskürdü: "HDP bir kez daha çirkin ve lanetli yüzünü ortaya koydu"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'ye ABD Başkanı Biden'e tepki göstermemesinden dolayı ateş püskürdü.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'ye ABD Başkanı Biden'e tepki göstermemesinden dolayı ateş püskürdü. Sözen ve Gündüz yaptıkları ortak basın açıklamasında HDP'nin bir kez daha çirkin ve lanetli yüzünü ortaya koyduğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'ye sert tepki gösterdi. Sözen ve Gündüz, "PKK terör örgütü ve Ermeni partisi HDP bir kez daha çirkin ve lanetli yüzünü ortaya koymuştur. Gazi Meclisimizde dört partinin ittifakı ile ABD Başkanı Biden'e Türkiye Ermeni soykırımı yapmış ifadesini kullandığı için tepki gösterdi. PKK terör örgütü ve Ermeni partisi olan HDP derhal kapatılmalıdır. HDP siyasi bir parti değil, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan hain kitlesidir. Yıllardan beri bu ülke kendilerine seçme ve seçilme hakkı verilmesine rağmen sürekli PKK terör örgütüne yataklık yapan, onları korumaya çalışan bir nefret dolu duygu içerisindedir. Siyasi parti olduklarını söyleyen HDP yöneticileri ve milletvekilleri sürekli terör örgütü PKK ile iç içe teröristlerle birlikte hareket edip, konuşmalarda kaçak konuşarak bu ülkenin ekmeğini, suyunu, havasını alıp, hainlik peşinde koşan örgüt elemanlarına sürekli sahip çıkmaya çalışan PKK terör örgütüne çete elemanlarıdır. Devlet olarak yıllardan beri örgütle mücadelemiz sürmektedir. Yıllardan beri yapılan mücadele neticesinde PKK terör örgütünün beli kırılmış son çırpınışlarını görmekteyiz. PKK terör örgütü tükendikçe, bittikçe HDP'liler çare aramakta ve bazı siyasi partilerle ortak iş yapma çabası içerisine girmişlerdir. Bu çabalar HDP'yi kurtarmayacaktır. Son yıllarda kendilerine yakın gördükleri siyasi partilerle gizli gizli görüşmeler yapan HDP'lilerin sonu gelmiştir" dedi.

"TBMM'de HDP'li istemiyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kutsal çatı altında artık HDP'lileri ve vekillerini görmek istemediklerini söyleyen Sözen ve Gündüz, "Bu partinin kapatılması şarttır. Bu cennet vatanın nimetlerinden faydalanıp bu ülkeye hainlik, ihanet, kötülük peşinde olup ülkeyi bölmeye çalışan bir zihniyetin sonu gelmelidir. Bazı yöneticilerin ve vekillerinin ceza alıp cezaevlerinde olmaları HDP'nin hainliğinin ve alçaklığının delili ve kanıtıdır. Bundan dolayı HDP'nin tamamı suçlu ve ceza almaları gerekmektedir. HDP'nin kapatılması gerekmektedir. PKK terör örgütüne yardımcı olan HDP'nin kapatılması bu ülkenin menfaatine bir karar olur ki millet de bunu bu şekilde istemektedir. HDP'liler çok suçlarını gizlemeye çalışsalar da yaptıkları birçok eylem kapatılması ve ceza almaları için yeterlidir. Hiçbir zaman PKK terör örgütüne kınama yapmayan PKK'lı teröristlerin cenazelerine giden onlara her türlü maddi, manevi destek veren HDP'liler bardağı taşırmış. Bir terör gazisi ve bir şehit oğlu olarak şehit ve gazi ailelerimizle birlikte bu vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz" diye konuştu.

"HDP yurt dışı ile ülke için kirli oyunlarda"

HDP zaman zaman yurt dışında ülke düşmanlarıyla işbirliği yapan bir kirli oyun içerisinde olan siyasetin yüz karası olduğunu vurgulayan Sözen ve Gündüz, "İnsanlıktan nasibini almamış bir yaratık kitlesidir. HDP her fırsatta devlete, millete ortak değerlerimiz olan bayrağımıza dil uzatan bu ülkenin askerine, polisine, güvenlik korucularına kin nefret dolu sözleriyle ve hareketleriyle ön plana çıkan arsız, kaba ruhlu bir kitle olma ötesine geçmiştir. HDP her haliyle kapatılmalı ve gereken cezalarını çekmelidir. Şehitlerimizin ahı da kanı da yerde kalmamalıdır. Bu ülkenin meclisine gireceksin, yemin edeceksin, ne yeminle, ne de kanunlarına saygı göstermeyeceksin, PKK'lının şehir eşkıyalığını yapan HDP kanunlarımıza göre kapatılmalıdır. HDP'nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ki bütün faaliyetleri durdurulmalı ve bu ülkenin gerçeklerine göre halkı da huzura kavuşmalıdır. Vatan hainlerini TBMM'de istemiyoruz. Hiçbir kamu, kurum ve kuruluşunda bulunmamalıdır. PKK terör örgütüyle beraber saf tutan bir siyasi kuruluş olamaz. Yapacakları siyaseti ya kanunlarda belirtilen şekliyle yapacaklar ya da kapatılacak. PKK terör örgütü ve Ermeni partisi HDP'ye verilen tavizler ve iyi niyet göstergeleri sona gelmiştir. Ermeni partisi HDP haddini aşmıştır. Silahlı PKK terör örgütleri hainlerle işbirliği içerisindedirler. Bu nedenle en kısa zamanda kapatılmalıdır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı