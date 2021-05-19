Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı
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Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı

Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden şehit yakınları, İl Müdürü Alaettin Ökten ile bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden şehit yakınları, İl Müdürü Alaettin Ökten ile bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

Toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşması amacıyla Türkiye'de her yıl 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK İl Müdürü Alaettin Ökten'i makamında ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindeki dernek üyeleri, Ökten'e başarılar dileyerek haftalarını kutladı.

Şehit yakınlarının ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden Batman Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Alaettin Ökten, "Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğu Anayasamızda açıkça ifade edilmiş, sosyal güvenlik hakkı güvencesi sağlanmıştır. Bunun gereği olarak Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımız sosyal güvenlik sistemimizin korumasına alınmıştır. Sosyal güvenlik sistemi, son 150 yıllık dünya tarihinin en önemli sosyal devlet uygulamasıdır. 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, içerdiği yapısal ve niteliksel normlarla sosyal güvenlik sitemimizde reform niteliğinde bir iyileşmeyi sağlamış tarihi başarılarımızdan biridir. Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sistem oluşturması amacıyla hazırlanan sosyal güvenlik reformu 17 Nisan 2008 tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşmış ve birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, üç farklı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, 81 il müdürlüğümüz ve 558 sosyal güvenlik merkezimizle vatandaşımıza hizmet sunmaktayız" dedi. - BATMAN

Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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