Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
Afyonkarahisar'da da Hava Şehitliği'ne gelen aileler, kabir başında gözyaşı döktü, dua okudu.
24.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:02
Afyonkarahisar'da da Hava Şehitliği'ne gelen aileler, kabir başında gözyaşı döktü, dua okudu. Şehit yakınları kabirlere karanfil bıraktı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA