Şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının mezarına koştu İzmir Kadifekale Hava Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleriyle doldu.

İzmir Kadifekale Hava Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleriyle doldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokagˆa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan s¸ehit yakınları, bayramın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ne geldi.

Sabah erken şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Evlatlarının kabrine su döküp çiçek bırakan anne ve babalar, mezarları da büyük bir özenle temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan, şehit ailelerinin bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu söyledi.

Bayrama oğlunu ziyaret ederek başladıklarını aktaran Akdoğan, "Oğlumla gurur duyuyorum. 2 oğlum vardı birisi Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Acısı da gururu da şerefi de çok büyük. Şerefli bir mertebesi olduğu için her zaman gurur duyuyorum. Bayramlaşmak için geldik. Çok acı ama gururlu bir makam. Mesleğini çok seviyordu, aşıktı." diye konuştu.

Akdoğan, oğlunun isminin doğup büyüdüğü sokağa verilmesini istediklerini ifade etti.

Süleyman Sırrı Yavaş da astsubay olan oğlu Furkan Yavaş'ın Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düştüğünü belirtti. Bordo bereli olan oğlunun mertebelerin en yükseğine çıktığını dile getiren Yavaş, "Bizim için bayram yok artık. Bir tek oğlumla bayramlaşıyoruz. Bir tek özel günleri onunla paylaşıyoruz." dedi.

İzmir Tersanesi'nde römorkörün yan yatması sonucu meydana gelen kazada şehit olan deniz er Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise her bayram ilk oğlunun bayramını kutladığını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle sosyal izolasyona dikkat eden şehit yakınları, kabristana gelen diğer ailelerin de bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA