Şehit Yakınları Piknikte Buluştu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanların aileleri, Ankara'da düzenlenen piknikte buluştu.

15 Temmuz Derneği tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen "15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması Piknik Programı"na, yaklaşık 350 şehit yakını ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve partililer katıldı.

Piknik öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşanılanların hala hafızalarında olduğunu söyledi.

Şehit yakınlarına bu gibi aktivitelerle destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Özcan, "Şehitlerimizin aileleri, bizim ailelerimiz. Allah bu vatan için, bu bayrak için, bu din için canını, kanını verenleri Peygamber Efendimize komşu etsin inşallah." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, yarın da Ankara'daki gaziler ve aileleri piknikte buluşacağı bildirildi.