Şehit yakınları kabirleri ziyaret etti -Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınından görüntü -Belediye ekiplerinin mezarlık içerisindeki çalışmaları Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

-Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınından görüntü -Belediye ekiplerinin mezarlık içerisindeki çalışmaları Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öte yandan İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, şehitlik mezarlığında temizlik ve mezarlık içerisinde bulunan bahçeyi suladı. Kaynak: AA