Şehit yakınları kabirleri ziyaret etti
-Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınından görüntü -Belediye ekiplerinin mezarlık içerisindeki çalışmaları Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
23.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:54
-Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınından görüntü
-Belediye ekiplerinin mezarlık içerisindeki çalışmaları
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öte yandan İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, şehitlik mezarlığında temizlik ve mezarlık içerisinde bulunan bahçeyi suladı.
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Kaynak: AA