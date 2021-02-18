Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanarak dolandıran çete elemanı 7 kişi tutuklandı
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Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanarak dolandıran çete elemanı 7 kişi tutuklandı

18.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:45
Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanarak dolandıran çete elemanı 7 kişi tutuklandı

İZMİR'de, kendilerini 'emekli albay', 'gazi üsteğmen' ve 'astsubay' olarak tanıtıp, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 22...

İZMİR'de, kendilerini 'emekli albay', 'gazi üsteğmen' ve 'astsubay' olarak tanıtıp, kurdukları Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ile vatandaşlardan şehit yakınları ve gaziler için para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında elebaşı Fikret T.'nin olduğu 7 şüpheli tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fikret T.'nin yaptığı Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir çete tespit etti. Çete üyelerinin STK'lar, ticari işletmeler ve vatandaşları arayarak kendilerini emekli albay, gazi üsteğmen ve astsubay olarak tanıtıp, şehit yakınları ile gaziler için para topladığı saptandı. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İzmir ile Ankara, İstanbul, Düzce ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, görüşmelerde kullanılan konuşma metinleri ve çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin aylık kazançlarının ise 500 bin TL olduğu belirlendi. 

Çetenin yardım talebini kabul eden vatandaşlardan 100 TL ile 300 TL arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi. Bu kişilerin konum, isim, adres ve telefon bilgilerinin bilgisayarda tutulduğu ve düzenli olarak aradıkları belirlenen çete üyelerinin, abonelerden yılda 2 sefer düzenli bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin, İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan da komisyon aldıkları saptandı.7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Aralarında çetenin liderliğini yapan Fikret T.'nin olduğu 7 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Şehit yakınları ile gazilerin adını kullanarak dolandıran çete elemanı 7 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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