ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR FEDERASYONU İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI AÇILDI

KARTAL, İSTANBUL (DHA) - ŞEHİT Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) İstanbul İl Başkanlığı Kartal'da törenle açıldı. Açılışa çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Türkiye genelinde hizmet vermek amacıyla 2018 yılında kurulan Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED)'nun Kartal Yakacık'da bulunan İstanbul İl Başkanlığı törenle açıldı. Açılışa Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, bir çok şehit yakını, gazi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim okunarak başlandı, ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

ŞEGAFED Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonumuz, İstanbul İl Başkanlığı'nı bugün itibariyle açmış bulunuyor. Tüm halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve korunmaya muhtaç çocuklarımıza Türkiye genelinde hizmet vermek için kurulmuş, 2018 yılı kuruluşlu bir federasyonuz. Ağımızı gün geçtikçe ilerletiyoruz. İstanbul ili olarak başlayarak, 5 ay içinde İstanbul'un tüm ilçelerinde Allah izin verirse olacağız. Bizler her daim şehit yakınlarımızın gazilerimizin yanındayız. Bir takım eksiklikler, kanuni boşluklar olsa da şehit yakınlarımızın devletimizle arasındaki yumuşak bir köprüyüz dedi.