Şehit yakınları: "Devlet gerek İHA gerek diğer silahlarla vuracak"

Karaman Şehit Ailelerine Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayat:

"Bizler teröristlerin tamamen yok edilmesini istiyoruz"

Şehit babası Mehmet Altunbaş:

"Teröristlerin yok edilmesi için her türlü teknoloji kullanılsın"



KARAMAN - Karaman Şehit Ailelerine Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayat, şehit aileleri olarak teröristlerin tamamen yok edilmesini istediklerini söyledi.

Karaman'ın bu vatan için görev sırasında olmak üzere toplam 91 şehit verdiğini dile getiren Dernek Başkanı Mustafa Bayat, "Biz şehit aileleri olarak teröristlerin tamamen yok edilmesini istiyoruz. Bu gerek İHA'larla yapılır, gerekse bombalarla ama ne gerekiyorsa yapılsın. Bu mücadeleye karşı çıkmaya gerek yok. Karşı çıkanlar terörün devam etmesini bekleyenlerdir. Devlet gerek İHA ile vuracak, gerekse diğer silahlarla vuracak. Bunu engellemeye çalışarak karşı çıkanları buradan kınıyorum. İHA'lar daha da geliştirilsin ve bu terör tamamen yok edilsin. Biz anne ve babalar ağladık, başka anne ve babalar ağlamasın, kimsenin evine ateş düşmesin istiyoruz. Tek temennimiz bu terörün yok edilmesidir" dedi.

"Teröristler için her türlü teknoloji kullanılsın"

Şehit babası Mehmet Altunbaş ise, teröristlerin yok edilmesi için her türlü teknolojiden yararlanmasını istiyorum. Ben bölgeye daha önce gittim ve arazi şartları çok zor. Bölgeyi bilen askerlerle mücadele etkin bir şekilde sürdürülsün" diye konuştu.