Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
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Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit yakınları ile bir araya geldi Kırıkkale'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere giderek evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

24.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:43

Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit yakınları ile bir araya geldi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere giderek evlatlarının kabirlerini ziyaret etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, bayramın ilk gününde Kırıkkale Şehitliğine geldi. Bayram dolayısıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte şehitliği ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, burada şehit aileleri ile birlikte sohbet edip, mezarlara karanfil bıraktı. Şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dualar edildi. Tüm şehit yakınlarıyla tek tek selamlaşan İnce, bayramlarını kutladı. İnce, çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak vermeyi de ihmal etmedi.

"Biz buruk bir bayram yaşıyoruz"

15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz da, "Şimdi şu anda 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın yanında bir bayram günü buradayız. Yaklaşık 2 ay sonra 4 yıl olacak. Hakan'sız geçen bayram 4 yıl olacak. Bu bizim için kolay bir şey değil ama vatanımız milletimiz için gözünü kırpmadan hayatının gencecik baharında şehadete gitti. Allah bir daha 15 Temmuzlar memleketimize yaşatmasın. Biz buruk bir bayram yaşıyoruz ama memleketimiz milletimiz var olsun, sağ olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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