Şehit Yakınını İşten Çıkaran Hdp'li Ahmet Türk'e, Sözen'den Sert Tepki

Mahalli İdareler seçimlerde Mardin Büyükşehire Belediye Başkanlığını kazanan HDP'li Ahmet Türk'ün görevi devralır almaz şehit yakınını işten çıkarmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Ahmet Türk'ün bu tutumuna tepki gösterdi. Sözen, "İnsanların ekmekleriyle oynayacak kadar basit bir tutum içerisine girerek devletini, milletini seven vatandaşlara karşı kin ve nefretini kusarak onları işsiz bırakan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde cezaevinden çıkarılan HDP Mardin büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk'ün göreve gelir gelmez ilk icraatinin aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu kişileri işten çıkarmak olduğunu belirten Sözen, şehit yakınlarını işten çıkaranların bunların yerine terör örgütünün talimatları ile suça bulaşanları alacaklarını söyledi. Sözen, "Devletini, vatanını, bayrağını seven, aralarında şehit ve gazi yakınlarımızın da olduğu kişileri işten çıkaran Ahmet Türk ve zihniyeti, belediyenin gelirlerini ve bütçesini bahane ederek bu kişileri işten çıkardıklarını ifade etseler de bu söylemlerinin külliyen yalan olduğu ile ilgili elimizde bilgi ve belgeler mevcuttur. İşten çıkarılan bu kişilerin yerine Kandil'in talimatlarıyla derhal tamamına yakını suça bulaşmış kişilerden 70 kişi belediyede işe alınmıştır. Bütçemiz yok diye yalan konuşarak 30 kişiyi işten çıkaran bu zihniyet 70 kişiyi işe alırken bunların maaşını hangi bütçeden ödeyecektir? İşe alınan bu 70 kişinin tamamı ya kendisi ya da birinci derecedeki yakın akrabaları suça bulaşmış suç dosyaları kabarık olan kişilerdir. Bu kişilerin suç dosyalarına baktığımızda bir çoğunun terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu ve bundan dolayı da hüküm giydikleri ceza aldıkları net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu 70 kişinin arasında uyuşturucu ticareti yapan da var, kaçakçılık yapan da var, terör örgütlerine yardım yatakçılık yapan da var, kasten adam yaralayan da var, örgüt propagandası yapan da var, PKK ve KCK üyeliği olan da var, evraklarda sahtecilik yapan da var, devlet malına zarar vermekten hüküm giymiş olanda var, kaçak elektrik kullanan da var, hırsızlıktan hüküm giymiş olanda var. Kısacası bunların tamamı ya kendisi ya da birinci derecedeki yakın akrabaları devlete karşı suç işleyen kişilerdir. Bu konuda elimizde bilgi ve belgeler mevcuttur" dedi.

"PKK ve Kandil talimatları ile 70 kişi işe alındı"

Şehit ve gazi yakınlarının da içinde bulunduğu 30 kişiyi işten çıkaran Ahmet Türk ve avanesinin bunun yerine PKK ve Kandil'in talimatları ile 70 kişiyi işe aldığını söyleyen Ziya Sözen bunun belgelerinin de ellerinde olduğunu kaydetti. Sözen, "Ahmet Türk ve avanesi aksini iddia ediyorlarsa resmi olarak emniyet, jandarma ve savcılıktan bu kişilerle ilgili bilgi ve belge istediklerinde bu durumu net bir şekilde göreceklerdir. Ahmet Türk ve avanesinin bu suçluları kimin talimatıyla niçin işe aldıklarını derhal kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Çıkıp delikanlı gibi biz PKK'nın talimatı ile, Kandil'in talimatı ile bu kişileri işe aldık, cezası neyse çekmeye razıyız desinler. Bir taraftan aralarında şehit ve gazi yakınlarımızın olduğu kişiler işten çıkarılırken diğer taraftan bizim verdiğimiz vergilerle su ücretleri ile PKK ve KCK'lıları işe almanın hiçbir haklı ve hukuki gerekçesi olamaz. Terör örgütlerine yardım ve yataklıktan hüküm giymiş cezası kesinleşmiş birinin Mardin'de büyükşehir belediye başkanlığını yapmasını asla doğru bulmuyoruz ve bu durumun hukuka aykırılık arz ettiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu konuda Cumhuriyet savcılarını gereği için göreve davet ediyoruz. Böyle bir kişinin şehit yakınları ve gazi yakınlarını işten çıkararak yerine PKK'lıların KCK'lıların yakınlarına işe alması anormal bir durum değildir. Kendisi suçlu olan birinin suçlu kişileri işe alması yadırganmamalıdır. Bizim cumhurbaşkanımızdan, içişleri bakanımızdan beklentimiz terör örgütlerinden yardım ve yataklıkdan hüküm giymiş birisinin daha fazla tahribat oluşturmadan, devletin kaynaklarını terör örgütlerine ve yandaşlarına peşkeş çekmesine müsaade edilmeden, vatanını milletine ve bayrağını seven vatandaşlarımızı daha fazla üzmesine müsaade etmeden PKK'lıların, KCK'lıların yakınlarını daha fazla himaye etmesine izin vermeden derhal görevden alınmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın Ahmet Türk ve ekibi tarafından işe alınan 70 kişiyi incelemesini, üst düzey görevlere getirilen Diyarbakır HDP eski il başkanı Cabbar Leygara hakkında inceleme başlatmasını, suça bulaşmış bu kişilerin derhal görevden alınmasını, işine son verilen şehit ve gazi yakınlarınızın da aralarında olduğu 30 kişinin görevlerine iadesini talep ediyoruz. Bahse konu olan durumların sonuna kadar takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA