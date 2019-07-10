İşten çıkarıldığını iddia eden şehit yakınından Ahmet Türk hakkında suç duyurusu

Mardin'de işten çıkarıldığını iddia eden şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu ile Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kandemir, federasyonun il binasında düzenlenen basın açıklamasında, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ün yaptığı açıklamada şehit yakınlarına ithamda bulunduğunu, işten çıkarılanlar ve işe alınanlarla ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığını öne sürdü."Şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu ile işten çıkarılanların listesi bizde mevcut. 12 şehit yakınını işten çıkarttı. Şehit ailelerimizin yakınlarını hırsızlıkla itham etmiştir. Bu konuda kesinlikle yasal hakkımızı kullanacağız. Ahmet Türk haddini aşmıştır." diyen Kandemir, şunları kaydetti: "Tespit ettiğimiz yaklaşık 244 kişi var işten çıkartılan ama o 163 kişi diyor. Kendi ailesinden 18 kişi işe almış, orada da sayıyı yanlış söylüyor. Biz artık belediyelerin kepçeleriyle, iş makineleriyle hendekler kazan, asfaltların altına bomba düzeneği yerleştiren bir belediye istemiyoruz. O eski günleri istemiyoruz. Mardin halkı olarak huzur istiyoruz."Şehit yakını Gökoğlu da, "İşten atılmam zoruma gitmez ama böyle hırsızlıkla suçlayarak, sicilimizi lekeleyerek bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Bize ne sözlü, ne de yazılı tebliğ yapılmadı, sadece iş çıkışının yapıldığı söylendi. Hiçbir suçum olmadan uydurdukları suçlarla iftira atarak beni işten çıkardılar." dedi.Kandemir ve Gökoğlu açıklamanın ardından Mardin Adliyesine giderek, Türk hakkında suç duyurusunda bulundu.