Şehit yakını gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı

12.10.2019 10:50

15 Temmuz Derneği üyeleri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye-Arnavutluk milli takımları arasında dün oynanan maçta "Şehit Yakınıyız, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin Yanındayız" pankartı açtı.

15 Temmuz Derneği Gençlik Komisyonu'nda bulunan şehit yakınları, milli takıma destek vermek için dün akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Türkiye-Arnavutluk maçını izledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, "Şehit Yakınıyız, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin Yanındayız" yazılı pankartı açtı.

Gençlerle birlikte maçı izleyen 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, tüm Türkiye'nin takip ettiği milli maçta Mehmetçiğe destek vermenin anlamının büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı 15 Temmuz'un devamıdır. İkisi de ülkemizin bekası için girişilen mücadelelerdir ve bizler de bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Burada bulunan genç arkadaşlarımız vatan için yakınlarını kaybetti. Ancak hepimiz farkındayız ki bu ülkenin bekası bizlerden daha önemli. Gençlerimizin milli hassasiyetleri gözetmesi ve vatan şuuruyla hareket etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onların varlığı geleceğe olan inancımızı tazeliyor."

Kaynak: AA