Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in Ziyareti

AYDIN (Habermetre) - Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in ZiyaretiKaymakam Aydın ERGÜN Dörtyol Şehidi Doğan AKGÖBEK'in babası Bayram AKGÖBEK ile hayırlı olsun ziyareti münasebetiyle bir araya geldi. Kaymakam ERGÜN Kıymetli Şehit babası AKGÖBEK'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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