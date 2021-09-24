Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in Ziyareti - Haberler
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Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in Ziyareti

Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in ZiyaretiKaymakam Aydın ERGÜN Dörtyol Şehidi Doğan AKGÖBEK'in babası Bayram AKGÖBEK ile hayırlı olsun ziyareti münasebetiyle bir araya geldi.

AYDIN (Habermetre) - Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in ZiyaretiKaymakam Aydın ERGÜN Dörtyol Şehidi Doğan AKGÖBEK'in babası Bayram AKGÖBEK ile hayırlı olsun ziyareti münasebetiyle bir araya geldi. Kaymakam ERGÜN Kıymetli Şehit babası AKGÖBEK'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Haber: Şehit Yakını Bayram AKGÖBEK'in Ziyareti - Haberler
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