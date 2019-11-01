Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)

KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk...

01.11.2019 15:27
Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)

KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk doğum gününü kutlamak için izin alıp, memleketine gelmeyi planladığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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