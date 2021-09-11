Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda çalışmalar başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yatırım Programı kapsamında ayırdığı ödenek ile ihalesi 26 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 'Kdz. Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı Zemin Değişikliği ve Işıklandırma' ihalesinin ardından yasal süreç tamamlanarak çalışmalara başlandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ; Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Yahya Çakır, Gençlik Hizmetleri ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Kdz. Ereğli İlçe Müdürü Serkan Keleş ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

'Kdz. Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı Zemin Değişikliği ve Işıklandırma' ihalesi kapsamında; stadın zemini son teknoloji olan sentetik yüzeyli 55 milimetrelik çim yüzey ile kaplanacak. Ses sistemi, kale direkleri ve yedek kulübelerinin yenilenmesinin yanı sıra 4 köşede yer alacak her direkte 9 adet olmak üzere toplam 36 adet 1000 Wattlık projektörler ile stadın aydınlatılması yapılacak.

Statta başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Bozkurt, sökülen zeminin ihtiyaç duyulan birimlerde, ışıklandırma sisteminin ise Kandilli Stadı'nda değerlendirileceğini ifade etti. Bozkurt açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2020 yılı yatırım programına alınarak 1 milyon 800 bin lira bedel ile ihale edilen 'Kdz. Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı Zemin Değişikliği ve Işıklandırma' ihalesi kapsamında; ilçemizde Amatör Futbol Kulüplerimize hizmet veren Stadımızın çim yüzeyi, ışıklandırma ve ses sistemi, kaleleri, yedek kulübeleri ve skorboardu son teknoloji malzemelerle yenilenecek. 'Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır' düsturuyla, genç neslimize yönelik yatırımlarımız devam edecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK