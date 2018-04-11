Şehit ve Gaziler İçin Lokma Döktürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir esnaf, şehit ve gaziler için lokma döktürdü.

Yenişehir'de bayan giyimi üzerine iş yeri bulunan Emine Süer, şehit ve gaziler için lokma döktürdü. Yapılan lokma ikramına vatandaşlar ve diğer esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Süer, "Açılışımızın birinci yıldönümüne özel bütün müşterilerimize, şehit ailelerimize, gazilerimiz ve okul öğrencilerimize bin kişilik lokma ikramında bulunduk. Allah yaptığımız bu hayrı kabul etsin" diye konuştu. - BURSA