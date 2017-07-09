Şehit ve Gaziler Derneği Projesinde Sona Gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit ve Gaziler Derneği'ne tahsis edilecek projede sona gelindi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali Oktar, "Şehit ve Gaziler Derneğimizin kullanımına sunacağımız projede sona geldik. Binamızın dış cephesinde çok az bir işlemimiz kaldı. Ardından çevre düzenlemelerimizi de gerçekleştirerek çalışmalarımızı tamamlayacağız. Daha sonra da derneğimizin kullanımına sunacağız. Adapazarı Şeker Mahallesi'nde (Şeker Camii mevkii) inşa edilen proje, manevi olarak büyük bir anlam ifade ediyor. Şehit yakınları ve gazilerimize ne yapsak azdır. İnşallah bu projemiz bir nebzede olsun hatıralarını yaşatmamıza vesile olacak. İnşallah dernek binamızda tüm ihtiyaçlara cevap verecek odalar, salonlar, engelli kardeşlerimiz için asansör ve otopark da dernek üyelerimizin bu merkezde kullanımına sunulacak. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA