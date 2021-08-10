Şehit ve Gazi Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit ve Gazi Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret

Şehit ve Gazi Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARETŞehit Jandarma Er Bahattin Çelik'in kardeşi Seyhan Çelik, Şehit Piyade Er Gökhan Arık'ın kardeşi Duran Arık, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca ve oğlu Mustafa Sanca, Şehit Korucu Ramazan Aykal'ın oğlu...

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Şehit Jandarma Er Bahattin Çelik'in kardeşi Seyhan Çelik, Şehit Piyade Er Gökhan Arık'ın kardeşi Duran Arık, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca ve oğlu Mustafa Sanca, Şehit Korucu Ramazan Aykal'ın oğlu Şeyhmuz Aykal, Şehit Piyade Er Sezgin Sezgin'in kardeşi Samet Sezgin, Gazi Ayhan Mengecin'in eşi Belgin Mengecin ve Gazi Uzman Çavuş Hüseyin Özmen; Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Konuklarının ziyaretlerinden onur duyduğunu ifade eden Vali Elban, "Aziz şehitlerimizin aileleri ile kahraman gazilerimiz ve onların değerli yakınları bizim için birer emanettir. Devletimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edecek. " dedi.

Vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin ulaşılabilecek en yüce makam olduğunu ifade eden Vali Elban, "Vatan, bayrak ve mukaddesat için canını seve seve veren kahraman vatan evlatları olduğu sürece vatanımız her zaman payidar kalacaktır. " şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen sohbetin ardından şehit ve gazi yakınları, kabulü ve ilgisinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit ve Gazi Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:32:12. #1.16#

title