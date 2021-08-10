Şehit ve Gazi Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARETŞehit Jandarma Er Bahattin Çelik'in kardeşi Seyhan Çelik, Şehit Piyade Er Gökhan Arık'ın kardeşi Duran Arık, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca ve oğlu Mustafa Sanca, Şehit Korucu Ramazan Aykal'ın oğlu...

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Şehit Jandarma Er Bahattin Çelik'in kardeşi Seyhan Çelik, Şehit Piyade Er Gökhan Arık'ın kardeşi Duran Arık, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca ve oğlu Mustafa Sanca, Şehit Korucu Ramazan Aykal'ın oğlu Şeyhmuz Aykal, Şehit Piyade Er Sezgin Sezgin'in kardeşi Samet Sezgin, Gazi Ayhan Mengecin'in eşi Belgin Mengecin ve Gazi Uzman Çavuş Hüseyin Özmen; Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Konuklarının ziyaretlerinden onur duyduğunu ifade eden Vali Elban, "Aziz şehitlerimizin aileleri ile kahraman gazilerimiz ve onların değerli yakınları bizim için birer emanettir. Devletimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edecek. " dedi.

Vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin ulaşılabilecek en yüce makam olduğunu ifade eden Vali Elban, "Vatan, bayrak ve mukaddesat için canını seve seve veren kahraman vatan evlatları olduğu sürece vatanımız her zaman payidar kalacaktır. " şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen sohbetin ardından şehit ve gazi yakınları, kabulü ve ilgisinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre