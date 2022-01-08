Gazi ve şehit yakınları "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Şehit ve Gazi yakınları, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe 300'e yakın şehit ve gazi yakının yanı sıra MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz katıldı.

İlk haftasında yarım milyon kişiye ulaşan filmi izleyen şehit ve gazi yakınları zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

Film gösteriminin ardından Kılavuz, film ve etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kılavuz, filmi çok etkileyici bulduğunu ve izlerken göz yaşlarını tutamadığını belirterek, filmin yapımında emeği geçenler teşekkür etti.

Filmin Eren Bülbül'ün hayatını gerçekçi bir şekilde aktardığını dile getiren Kılavuz, "Aynı Çanakkale'de cepheye giden on beşliler gibi vatanı namına, milletin adına büyük bir sorumluluk üstleniyor ve bölgelerinde, yaylalarında bölücü hainlerin, kahpe teröristlerin olduğu bilgisini komutanımıza veriyor." dedi.

Kılavuz, filmden alınması gereken mesajlar olduğuna işaret ederek, "Vatan topraklarının her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin her zamankinden daha fazlasıyla artırılması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Şehitlere ve ailelerine karşı vefa duyulması gerektiğinin ve onların ödediği bedel sayesinde Türkiye'nin bağımsız ve güçlü kalabildiğinin altını çizen Kılavuz, "Bize bırakmış oldukları vatanı, emanet olarak bize bıraktıkları devleti, ay yıldızlı al bayrağımızı canımızı gibi, namusumuz gibi, onurumuz gibi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılavuz, ayrıca bu türden gerçek kahramanlık hikayelerini yansıtan sinema filmleri, tiyatro ve yapımların çoğalması gerektiğini de belirtti.

TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ise kendisinin de bir gazi olduğunu aktararak, filmde geçen operasyon sahnelerini çok gerçekçi bulduğunu söyledi.

Aylar, şehit yakınlarının filmi izlerken çok göz yaşı döktüğün belirterek, "Şehit ailelerimiz geçmişi yaşadı. Askerlerimizin eşleri, çocukları babalarıyla birlikte şehit olmadan önceki anlarını hatırladılar. Onun hüznünü yaşadılar." dedi.

Filmde Eren Bülbül'le beraber Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in de kahramanlık hikayesini de gördüklerini belirten Aylar, "Bu ve bunu gibi vizyona giren filmleri terör ve teröre yandaşlık yapan partilerle beraber yürüyen siyasetçilere, bürokratlara tavsiye ediyoruz." sözlerini kullandı.

Aylar, Eren Bülbül'ün bir kahraman olduğunu söyleyerek, "Eren Bülbül'ler bitmeyecektir. Bu ülkede kahramanlar bitmeyecektir." diye konuştu.