Şehit ve gazi derneklerinden tebrik ziyareti Kütahya Valisi Ali Çelik; Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ile derneklerin yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik; Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ile derneklerin yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyaretlerden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Çelik, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını söyledi. - KÜTAHYA Kaynak: İHA