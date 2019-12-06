Şehit ve Gazi Derneklerinden Tazearslan'a ziyaret

06.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:05

Gerçekleştirilen ziyarete, Hatay Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Musa Salık, Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen katıldı.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANLARINDA OLDUK VE OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tazearslan, "Huzur ve güvenle üzerinde yaşadığımız kutsal topraklarımızı canlarını feda ederek bizlere emanet eden şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkı ile tarihe destan yazan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler