Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
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Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi

Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Edremit'teki şehit ve gazilerin çocuklarına bayram hediyesi verildi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Edremit'teki şehit ve gazilerin çocuklarına bayram hediyesi verildi.

Altınoluk sahilindeki Özdemir Kafe'de düzenlenen kahvaltıya şehit ve gazi aileleri ile çocukları, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, Kızılay Şube Müdürü Kurban Öz ve Kızılay görevlileri katıldı.

Kahvaltıya katılan ailelerle tek tek ilgilenerek çocuklara birer bayram hediyesi takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Türk Kızılay Şube Başkanı Himmet Bora, çocuklarla sohbet ederek, onlarla sıcak ve güzel dakikalar geçirdiler. Kahvaltı sonunda bir açıklama yapan Müdür Özbek "Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar sayesinde bugünlere geldik. Bizler, sizlerin her zaman yanındayız. Sizlerle bugün burada olmaktan oldukça mutluyum. Şimdiden hepinizin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Türk Kızılayı Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ise "Bu vatan uğruna canlarını feda eden Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sizler, bizlere emanetsiniz. Bugün hep birlikte olmaktan dolayı çok gururluyuz. Kurban Bayramınızı kutluyor Allah'tan sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan etkinlikten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen aileler ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora'ya teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
Şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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