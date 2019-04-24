Şehit ve Gazi Çocukları Vali Yaman'ı Ziyaret Etti

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi çocukları, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı ziyaret etti.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar Mardin Polisevinde öğle yemeğinde İl Emniyet Müdürü Onar ve polislerle bir araya geldi.

Ardından çocuklar Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eti.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit yakını olan çocukların 23 Nisan'ı kutlamaları için bu programı düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA