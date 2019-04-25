Şehit ve gazi çocukları Mardin Adliyesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Bektaş, çocuklara adliyenin işleyişi ve çalışanların görevleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra çocuklar mahkeme salonuna giderek temsili duruşma düzenledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit ve gazi çocuklarını ağırladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir ise, etkinlik kapsamında kırsal mahallede yaşayan 33 şehit ve gazi çocuğun adliye ilk defa geldiğin belirtti.

Kaynak: AA