Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi
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Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi

ORDU'da, Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, şehit ve gazi çocukları ile ailelerine yönelik ücretsiz tekne turu organize etti.

Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi
10.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:33

ORDU'da, Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, şehit ve gazi çocukları ile ailelerine yönelik ücretsiz tekne turu organize etti. Dernek Başkanı Çiçek, tekne organizasyonunun yaz boyunca şehit ve gazi ailelerine ücretsiz olacağını söyledi.

Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, şehit ve gazi çocukları ile ailelerine yönelik ücretsiz tekne turu organize etti. Ünye İskelesi'nden tekne ile denize açılan 55 çocuk, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara, Kızılay Ünye Şubesi'nce maske verilip, bisküvi ikram edildi, dernek yönetimi de çocuklara balon ve pamuk şekeri hediye etti.Pandemiden dolayı çocukların uzun süredir evde kaldığını belirten Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, "Şehit ve gazi çocuklarımızın, yaz sezonuna güzel ve eğlenceli bir etkinlikle girmesini istedik. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için düzenlediğimiz etkinliğimize 55 ailemiz katıldı. Ayrıca Ünye'de yaz boyunca hizmet verecek olan Makaracı adlı tekne, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz olacak" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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