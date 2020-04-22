Şehit ve gazi çocukları, hazırladıkları kliple vatandaşları balkonlara davet etti Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları, hazırladıkları kliple, vatandaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayraklarıyla balkonlara çıkmaya çağırdı.

Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları, hazırladıkları kliple, vatandaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayraklarıyla balkonlara çıkmaya çağırdı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesinin organizasyonuyla, şehit ve gazi çocukları, İstiklal Marşı'nın her dizesini biri söyleyerek klip hazırladı.

Klibin sonunda ise bir gazi çocuğu, vatandaşları, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de çocuklarını da alarak Türk bayraklarıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı'nı gür şekilde söylemeye davet etti.

Şube Başkanı Yunus Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraşlı şehit ve gazi çocuklarının bir farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan'ın dışarıda kutlanamadığını ifade eden Karaman, ""Çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımızın çağrısından yola çıkarak, vatandaşlarımıza, lütfen mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın, biz bize yeteriz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA