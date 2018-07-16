Şehit ve Gazi Çocukları, Bosna Hersek'i Keşfedecek

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bosna Hersek'e gelen Erzurumlu 42 şehit ve gazi çocuğu, 3 gün boyunca ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek.

Erzurum Valiliğinin katkılarıyla başkent Saraybosna'ya gelen ve aralarında 15 Temmuz şehit ve gazilerinin de çocukları bulunan grup, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç tarafından kabul edildi. Büyükelçi Koç, burada gruba Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri hakkında sunum yaptı.

Çocuklarla birlikte Saraybosna'da bulunan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, proje kapsamında daha önce Türkiye'deki birçok şehri ziyaret ettiklerini aktararak, Erzurum'daki şehit ve gazi çocuklarını, bu kez Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki ülkelerden Bosna Hersek'e getirdiklerini söyledi.

Şehit ve gazi çocuklarının 3 gün boyunca Bosna Hersek'i yakından tanıma fırsatı bulacağını kaydeden Azizoğlu, Bosna Hersek'in Türk halkı için önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Çocuklara eşlik eden 8 öğretmenden Sehran Dilmaç da şehit ve gazi çocuklarının Bosna Hersek'e geldikleri için çok heyecanlı olduğunu belirterek, bu proje aracılığıyla çocukların bu coğrafyanın kültürel mirasını öğrenmelerini istediklerini dile getirdi.

Bosna Hersek tarihi hakkında bilgi alan çocuklar, 3 günlük ziyaret kapsamında, başkent Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Travnik şehirlerini de gezecek.