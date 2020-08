Şehit ve gazi çocukları at bindi, ok attı Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda at binip ok atarak güzel vakit geçirdi.

Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda at binip ok atarak güzel vakit geçirdi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarını güzel bir anı bırakmak ve eğlendirmek amacıyla belediyenin Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde ağırladı. Merkezde misafir edilen çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak eğitmenlerin gözetiminde at binip ok atarak gönüllerince vakit geçirdi. Belediye Başkanı Osman Okumuş, şehitlerin emaneti ailelerini ve çocuklarını misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocukları ata bindirip okçuluk eğitimi verdiklerini ifade eden Okumuş, şöyle devam etti: "Daha önceki yıllarda da yine şehit ailelerimizi yalnız bırakmamıştık. Onlar bize şehitlerimizin emaneti nasıl bu vatanın birlik ve beraberliği için bu vatanın devamı için bu toprakları kanlarıyla suladılarsa, geriye kalan onların anne, babaları ve çocukları da bizlere onların emanetidir. Bir nebzede olsa acılarını Türkoğlu Belediyesi olarak paylaşmak için Kurban Bayramı hediyesi olarak hem ata bindiriyoruz hem de okçuluk atışları yaptırmaktayız." Şehit oğlu Şükrü Buğra Duygal ise güzel bir bayram hediyesi aldıklarını söyledi. Şehit Adil Kozanoğlu'nun annesi Hatice Kozanoğlu da çocukların bu etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, "Çocuklar, ok atıp ata bineceklerini öğrenince çok sevindiler. Başkanımız daha öncede böyle etkinlik yapmıştı, bu bayramda da yaptı. Teşekkür ediyorum." dedi. Şehit kızı olmaktan duyduğu gurur dile getiren Belinay Kozanoğlu da ata binip ok atmanın harika bir duygu olduğunu ifade etti. Kaynak: AA