Şehit ve gazi ailelerine özel baklava
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit ve gazi ailelerine özel baklava

Şehit ve gazi ailelerine özel baklava Gaziantepli baklavacıdan şehit ve gazi ailelerine indirimli baklava Gastronomi kenti Gaziantep'te sahibi terör gazisi olan bir baklava firması, Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine yüzde 15 indirimli baklava kampanyasını hayata geçirdi.

Şehit ve gazi ailelerine özel baklava
30.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:56

Şehit ve gazi ailelerine özel baklava

Gaziantepli baklavacıdan şehit ve gazi ailelerine indirimli baklava

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te sahibi terör gazisi olan bir baklava firması, Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine yüzde 15 indirimli baklava kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyanın, firmanın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde geçerli olacağı açıklandı.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala gastronomi kenti Gaziantep'teki baklavacıların yoğun mesaisi devam ediyor. Baklavanın ana vatanından Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın pek çok noktasına baklava yetiştirmeye çalışan Gaziantepli baklavacılar çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentteki bir firma farklı bir kampanyayı hayata geçirdi.

Gaziantep'teki ikamet eden terör gazisi binbaşı Hamit Yıldız'ın sahibi olduğu Hamido Baklavaları, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerinde şehit ve gazi ailelerine yönelik yüzde 15 indirimli baklava kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen şehit ve gazi ailelerinin durumlarını beyan etmesinin yeterli olacağı açıklandı.

"Firma sahibimiz de bir terör gazisi"

Kampanya hakkında bilgi veren Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Firmamız ismini terörle mücadele gazisi binbaşı Hamit Yıldız'dan almaktadır. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerine tüm bayi ve satış noktalarımızda geçerli olan yüzde 15 indirim kampanyasını uygulamaktayız. Bu durum bizi diğer baklavacılardan ayıran en önemli özelliğimiz. Kampanyadan yararlanmak isteyen şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz ve gazilerimizin şubelerimize gidip durumlarını beyan etmesi bu kampanyadan yararlanmaları için yeterli olacaktır" dedi.

"Şehit ve gazi ailelerine böyle destek olmak istedik"

Böyle bir kampanyayı yapma sebeplerinden de bahseden Bozkurt, "Az önce de belirttiğim gibi firmamız ismini terörle mücadele gazisi binbaşı Hamit Yıldız'dan almaktadır. Yani firmamızın kurucusu da bir terörle mücadele gazisi ve Hamit bey, bu durumda olanları en iyi anlayacak yani şehit ve gazi ailelerine en iyi anlayacak kişidir. O yüzden şehit ve gazi ailelerine bir nebze de olsa destek olmak için firma olarak bu şekilde bir karar aldık. Biz bu günleri, bu bayramları rahat huzurlu bir şekilde geçirebiliyorsak bu şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerimize yüzde 15 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayrama sayılı saatler kala yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala yoğunluklarının devam ettiğini de aktaran Bozkurt, "Bayrama sayılı saatler kala Türkiye'ye ve dünyaya baklava yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrama çok az kala özellikle imalathane ve sevkiyat merkezimizde yoğunluğumuz devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram baklavası dünyaya ihraç ediliyor

Hazırlanan bayramlık baklavaların dünyanın pek çok noktasında ihraç edildiğini de vurgulayan İşletme Müdürü Bozkurt, "Bayram öncesi yoğun şekilde hazırladığımız baklavaları Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Ayrıca üretilen baklavalarımız Amerika, Singapur, Almanya, Hong Kong, Avusturya gibi pek çok ülkeye ihracatımız da mevcut" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Güncel
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu
Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Bonomo Dilan Çıtak Serdar Ortaç Nebahat Çehre
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Daha Fazla Karar Bayram Futbolcu Trabzonspor
Şu an buradasınız: Şehit ve gazi ailelerine özel baklava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 18:10:11. #1.15#
title